„Economia este în derapaj major, recesiune în toata regula, explozie a inflației, somaj în creștere, falimente, reducere a consumului de 25%, cădere productie industriala de 16%, contractie severă!”, a transmis Câciu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan că ar încerca să minimalizeze gravitatea situației economice și că „propaganda” privind reducerea deficitului bugetar este menită să distragă atenția publicului.

Potrivit acestuia, investițiile publice ar fi scăzut cu 15% în primele două luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce colectarea veniturilor la buget ar fi sub așteptări.

„Viteza de crestere a veniturilor fiscale la februarie 2026 versus februarie 2025 este de doar 8,2%, sub inflatie și sub estimatul generat de creșterea taxelor! La o treime față de viteza de creștere a lunii ianuarie 2026(calculata în raport similar)!”, a precizat Câciu, adăugând că statul nu se mai poate împrumuta pe piața internă, iar dobânzile au crescut cu 20%.

În finalul mesajului, acesta a vorbit despre un „tablou destul de îngrijorator al eșecului Bolojan”, avertizând că actualele politici economice ar putea adânci criza: „Nu merita sa distrugi o țară pentru un om!”, a încheiat Câciu.