„Lucrurile sunt puțin mai ample și mai grave decât se prezintă și se prezintă și în presă, dar cifrele statistice nu mint. România a terminat ultimul trimestru în contracție economică, iar primul trimestru e tot în contracție economică. Suntem în recesiune. N-o spun numai eu, vedeți, a ieșit și șefa Băncii Centrale Europene care a spus că vom avea o spirală a inflației, pentru că prețurile mari cu care se vine pe energie și mai ales pe combustibili vor duce la o spirală a inflației, pentru că guvernele vor fi nevoite să intervină pentru combaterea erodării puterii de cumpărare.

Adică, vor interveni pe pensii, pe salarii, pe elementele de venituri ale populației, ca să poată să susțină prețurile mari. Ori asta va fi o inflație generalizată în toată Europa. Deci, cu alte cuvinte, inflația nu trebuie să ne sperie dacă intervenim pentru a combate erodarea puterii de cumpărare. Dar dacă nu intervenim, atunci da, trebuie să ne sperie.

Până la urmă, asta trebuie să facem cu toții, indiferent din ce partid facem parte. Lupta acum va fi ca guvernul, oricare va fi acesta, să intervină cu măsuri pentru protejarea populației”, a declarat Adrian Câciu.

