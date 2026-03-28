Analistul REALITATEA PLUS susține că adevăratul rol al Mirabelei Grădinaru este de a masca stângăciile lui Nicușor Dan, care o ține numai în gafe de protocol.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la Mirabela Grădinaru și de la administrația prezidențială, însă până acum nu am primit niciun răspuns.

Crearea cabinetului 2 de la Cotroceni. Ce știe maestrul Cristoiu?

Mirabela Grădinaru și-a luat în serios rolul de primă doamnă, deși instituția primei doamne nu există oficial în România. Potrivit analistului REALITATEA PLUS Ion Cristoiu, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan are rolul de a atrage atenția de la stângăciile acestuia.

„Merge pe varianta nu a unei soții a președintelui, ci a unei personalități care mai atenuează din stângăciile lui.”, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu.

De la momentele de râs în discursuri serioase, până la mersul pe lângă covorul roșu, Nicușor Dan nu a ratat niciun moment din a atrage critici și de a fi asemănat cu fostul președinte american Joe Biden.

După vizita în Polonia, acolo unde Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru pentru prima dată ca fiind prima doamnă a României, aceasta a bifat și o vizită în Statele Unite. Deși la prima vedere pare că partenera lui Nicușor Dan îi pregătește venirea lui în America, analistul REALITATEA PLUS vine cu o altă variantă.

Mirabela Grădinaru, proiecte naționale și internaționale

„Echipa lui o pregătește pe Mirabela Grădinaru pentru dualitatea puterii.”, zice maestrul Cristoiu.

De altfel, Mirabela Grădinaru a fost întrebată direct despre o eventuală pregătire a lui Nicușor Dan în Statele Unite. A răspuns scurt că nu știe și a continuat să povestească că a discutat cu șoția președintelui Trump.

„ - Credeți că vizita dumneavoastră aici a pregătit cumva o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan?

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan: „Nu cunosc aceste amănunte. Tot ce pot să vă spun este că am invitat-o pe doamna Melania Trump, am felicitat-o pentru eveniment și i-am spus că în cazul în care va avea ocazia să călătorească în Europa, o așteptăm și în România.”

De altfel, Nicușor Dan a fost criticat în repetate rânduri pentru faptul că nu s-a dus la starea civilă cu mama celor doi copii ai săi. Unul dintre motive, au spus criticii, ar fi fost tocmai pentru că președintele voia să fie ținută la secret averea Mirabelei Grădinaru.

Controversele privind banii pe care îi câștigă partenera lui Nicușor Dan nu au lipsit. Presa a scris în mai multe rânduri că Mirabela Grădinaru ar primi zeci de mii de euro pe lună, deși este profesoară la bază. Potrivit surselor, aceasta lucrează ca manager pentru o companie franceză producătoare de mașini.