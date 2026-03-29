UPDATE - Un bărbat, ucis într-un dublu atac cu dronă în regiunea rusă Briansk

Un civil a fost ucis într-un atac ucrainean cu dronă regiunea rusă Belgorod, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică guvernatorul regiunii Viaceslav Gladkov, relatează AFP.

”O maşină a luat foc în comuna Graivoron după ce a fost lovită de o dronă (...). Locuitori au încercat să stingă incendiul, dar în acel moment altă dronă a lovit, omorând un bărbat”, a anunţat pe Telegram Viaceslav Gladkov.

Este vorba despre un civil, a precizat el.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit oficialului, atacul a vizat orașul Voskresensk, unde drone rusești au provocat căderea de resturi într-un loc de recreere public. Printre răniți se numără două femei cu vârste între 18 și 40 de ani, cinci fete și trei băieți cu vârste între 10 și 16 ani. Toți au fost transportați la spital, iar o femeie de 40 de ani și două fete de 13 și 15 ani se află în stare gravă, restul suferind răni moderate.

Pe lângă victime, atacul a cauzat daune materiale: trei case, trei magazine și o mașină au fost afectate, iar ferestrele unei instituții de învățământ și o linie electrică au fost avariate, lăsând una dintre așezări parțial fără electricitate.

Vitalii Kim a adăugat că orașele Kutsurub și Ochakiv au fost atacate de două ori cu drone FPV, provocând daune unei mașini și unei linii electrice.

Aceste incidente survin după ce, sâmbătă seara, un atac cu dronă rusească Shahed a rănit șapte copii și un adult în aceeași regiune, evidențiind intensificarea atacurilor asupra zonelor civile din Mykolaiv.