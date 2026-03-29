UPDATE - SURSE MEDICALE: Mircea Lucescu a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac

Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat, duminică, că selecționerul Mircea Lucescu a avut un incident medical în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de FRF, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, antrenorului i s-a făcut rău și a leșinat, iar primele măsuri de asistență au fost acordate imediat de staff-ul medical al echipei.

Ulterior, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire, intervenția promptă a personalului medical permițând stabilizarea rapidă a selecționerului.

În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă, însă, conform protocoalelor medicale, acesta a fost transportat la o unitate spitalicească din București pentru investigații și monitorizare de specialitate.

FRF a precizat că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.