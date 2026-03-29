Cod galben de vreme rea: vânt puteric, ploi și ninori în țară. Noua prognoză ANM -VIDEO

Cod galben de vreme rea în toată țara, temperaturi scăzute, ploi torențiale și vijelii. La munte stratul de zăpadă a depășit 40 de centimetri, iar meteorologii anunță că temperaturile vor rămâne scăzute și în perioada următoare. Meteorologul de serviciu ANM, Robert Manta, a dezvăluit în direct la Realitatea PLUS ce zone vor fi afectate. 

„Vorbim despre un weekend cu vreme capricioasă, chiar severă pe alocuri. Avem parte și astăzi de ploi, în special în zona de sud-est a țării, de est, de sud, practic Muntenia, Dobrogea și vestul Moldovei, unde ne așteptăm la cantități de 30-40 de litri pe metru pătrat.

În același timp, la munte vom mai avea ninsori, în special la peste 1.500 de metri. Acolo, așa cum spuneați, s-a depus un strat gros de zăpadă. Într-adevăr, precipitațiile cele mai intense au trecut în zona montană, nu mai sunt la nivel sever acolo.

Iar de vreme capricioasă nu scăpăm nici în zilele următoare. Chiar dacă vom avea o scurtă pauză marți și poate miercuri, iarăși de miercuri noapte și joi vom avea parte din nou de ploi și vânt”, a declarat meteorologul de serviciu ANM.

 