Întrebat dacă s-a confruntat cu presiuni din partea instituțiilor vizate, Bolojan a susținut că aceste categorii nu susțin reformele pentru că până acum erau favorizate.

Ilie Bolojan: „În două săptămâni va fi gata legea pensiilor militare!”

„Și reforma pensiilor din sectorul de ordine publică și siguranță națională este prevăzută în pachetul de reformă a administrației.

Și în maxim 2 săptămâni vom veni cu un proiect care să rezolve această problemă, pentru că avem un termen recomandat în pachetul de lege privind administrația și deja ne apropiem de acest termen, în așa fel încât și în aceste sectoare, acolo unde vârsta de pensionare era, de exemplu, de 47-52 de ani, să o creștem. Pentru că nu mai putem să ne ducem în acest sistem. E o problemă de suportabilitate economică pentru România, de sustenabilitate a sistemului de pensii și de inechitate față de alte categorii care lucrează până la 65 de ani.

Pentru că una este să fii la Jandarmerie la pază la o instituție publică fără probleme și poți să stai în pază liniștit până la 65 de ani. Și alta este să fii într-un batalion de intervenție, de restabilire a ordinii, la brigada de jandarmi, unde ai nevoie de o anumită forță fizică.

Din nou trebuie să fim cât se poate de realiști. Fiecare categorie socială care are o anumită situație favorabilă – nu discut din ce motive și cum s-a ajuns la asta sau că e doar în România – nu aplaudă și nu este o mare susținătoare a normalizării situației.”, a declarat Ilie Bolojan.

