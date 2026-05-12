Adevărul despre imaginile virale cu Ilie Bolojan aplaudat la Oradea. Afaceristul care a publicat filmarea are contracte cu statul

Sursă: Realitatea.net

Imaginile cu Ilie Bolojan aplaudat la ieșirea dintr-un restaurant din Oradea au devenit rapid virale și au fost preluate de televiziuni, site-uri și lideri politici din PNL, fiind prezentate drept dovada popularității fostului premier după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.

În doar câteva ore, clipul a fost distribuit masiv online, iar reacțiile elogioase au curs pe rețelele sociale. Totuși, în spatele imaginilor care au circulat intens în spațiul public se ascunde ceva mult mai complex. Cel care a publicat primul videoclipul nu este un simplu român, ci un afacerist local din Oradea care a avut contracte cu instituții publice din oraș.

Cum a început scandalul imaginilor devenite virale

Filmarea îl surprinde pe Ilie Bolojan ieșind dintr-un restaurant din Oradea, ținând-o de mână pe partenera sa, în timp ce mai multe persoane îl aplaudă. Clipul a fost imediat distribuit pe Facebook și preluat de televiziuni și publicații naționale. Mesajele care au însoțit imaginile au mers în aceeași direcție: ideea că Bolojan ar fi unul dintre puținii politicieni români aplaudați după plecarea de la guvernare. În online au apărut rapid comparații și reacții de susținere, iar mai mulți lideri PNL au redistribuit videoclipul. Printre cei care au amplificat imaginile s-a numărat și Raluca Turcan, care a comentat că astfel de reacții publice sunt rare în politica românească, conform Gândul.ro.

Cine este bărbatul care a filmat momentul

Persoana care a publicat prima dată imaginile este Dacian Meza, un afacerist din Oradea care s-a declarat impresionat de reacția oamenilor la apariția lui Bolojan.

„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan”, a scris acesta în postarea care a strâns zeci de mii de aprecieri și distribuiri.

Ulterior, au apărut informații legate de relația afaceristului cu administrația locală din Oradea și despre contractele obținute de firma familiei sale de la instituții publice. Până în ianuarie 2025, Dacian Meza a fost administrator al firmei MEZAMIR SRL. În prezent, societatea este administrată de soția sa, Mirela Adriana Meza. Compania are ca obiect de activitate închirierea de echipamente recreative și sportive, iar potrivit datelor publice, în perioada 2024-2026 ar fi obținut mai multe contracte prin achiziție directă cu instituții publice din Oradea.

Printre acestea se numără contracte cu Primăria Municipiului Oradea și cu Spitalul Județean de Urgență Bihor. Valoarea cumulată a contractelor depășește 200.000 de lei, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Ultimul contract ar fi fost semnat în martie 2026 cu Spitalul Județean Bihor.

Internauții au acuzat o posibilă regie de imagine

După viralizarea clipului, în online au apărut numeroase reacții critice. Mai mulți utilizatori au susținut că momentul ar fi fost folosit pentru consolidarea imaginii publice a lui Ilie Bolojan și au ridicat întrebări despre coincidența filmării. Unii internauți au făcut referire la contractele firmei familiei Meza cu instituțiile locale și au susținut că videoclipul nu ar fi fost atât de spontan pe cât a părut inițial.

Alții au comentat faptul că imaginile au fost preluate extrem de rapid de politicieni și de presa națională, ceea ce a contribuit la amplificarea mesajului public. În paralel, susținătorii lui Bolojan au afirmat că reacția oamenilor din Oradea ar fi una firească, având în vedere popularitatea de care acesta se bucură în oraș după mandatele de primar și președinte al Consiliului Județean Bihor.

Clipul a fost transformat rapid într-un simbol politic

În doar câteva ore, imaginile au devenit parte dintr-o campanie online de susținere a lui Ilie Bolojan. Mai multe site-uri și televiziuni au prezentat momentul drept o reacție rar întâlnită pentru un politician român care tocmai fusese înlăturat prin moțiune de cenzură. Titlurile au pus accent pe aplauzele primite de fostul premier și pe ideea că acesta ar avea în continuare susținere publică puternică, în ciuda pierderii guvernării.

În același timp, criticii au spus că întreaga situație seamănă mai degrabă cu o operațiune de imagine atent construită, mai ales după apariția informațiilor despre persoana care a filmat și despre legăturile acesteia cu administrația locală.

Momentul de la Oradea a venit la scurt timp după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură. Potrivit datelor oficiale, 281 de parlamentari au votat pentru căderea Executivului. După pierderea puterii, Bolojan s-a retras temporar la Oradea, oraș considerat principalul său bastion politic și locul unde și-a construit cea mai mare parte a carierei administrative și politice.