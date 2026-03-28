”Ei bine, președintele a spus: „Uitați, ne-am îndeplinit marea majoritate a obiectivelor militare.”

Cred că se poate argumenta foarte bine că ne-am îndeplinit toate obiectivele militare.

Președintele va continua încă puțin, pentru a se asigura că, odată ce plecăm, nu va mai trebui să facem asta din nou pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp.

Acesta a fost, în esență, obiectivul președintelui.

El a spus: „Uitați, această țară ne amenință în toate aceste moduri. Încă încearcă să construiască o armă nucleară. Trebuie să-i neutralizăm capacitățile pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp, iar acesta este scopul.”

Aveți dreptate, prețurile la combustibil au crescut, desigur, din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dar vor scădea.

Aceasta este un efect foarte, foarte temporar a ceea ce, în cele din urmă, va fi un conflict pe termen scurt.

Cred că președintele a fost foarte clar în această privință, că nu suntem interesați să fim în Iran peste un an, peste doi ani.

Ne rezolvăm treaba, vom pleca de acolo în curând, iar prețurile carburanților vor reveni la normal”, a declarat vicepreședintele SUA.