UPDATE - Iranul autorizează trecerea a 20 de nave comerciale pakistaneze prin Strâmtoarea Ormuz

Guvernul iranian a fost de acord să permită trecerea a 20 de nave comerciale sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz, o concesie anunțată duminică dimineață de Islamabad ca ”un pas către pace” în contextul eforturilor sale de mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, informează EFE.

Vicepreședintele și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a confirmat acordul care va permite tranzitarea a două nave pe zi pe această rută maritimă strategică, unde comerțul global a fost restricționat de la începutul ostilităților, la sfârșitul lunii februarie.

”Acesta este un gest binevenit și constructiv din partea Iranului și merită recunoaștere. Este un vestitor al păcii și va ajuta la instaurarea stabilității în regiune”, a declarat ministrul de externe pakistanez într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

El a prezentat această permisiune drept ”un pas semnificativ către pace care va consolida eforturile noastre colective în această direcție”, ministrul pakistanez de externe insistând că ”dialogul, diplomația și acest tip de măsuri de consolidare a încrederii sunt singura cale de urmat”.

Ridicarea parțială a blocadei maritime împotriva Pakistanului vine la doar câteva ore după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o lungă conversație telefonică cu președintele iranian Masud Pezeshkian.

UPDATE - Iranul identifică universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare

Gardienii Revoluției din Iran au desemnat universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare duminică dimineață devreme și au cerut evacuarea acestora ca răspuns la atacurile Washingtonului și Tel Avivului împotriva instituțiilor sale de învățământ, informează EFE.

Într-un comunicat difuzat de agenția de știri iraniană Tasnim, forța de elită a Republicii Islamice afirmă că ”toate universitățile regimului de ocupație și ale Statelor Unite sunt ținte legitime până când două universități vor fi atacate ca represalii pentru cele iraniene care au fost distruse”.

Gardienii Revoluției au avertizat ”toți lucrătorii, profesorii și studenții universităților americane din regiune și locuitorii din zona înconjurătoare” să stea la cel puțin un kilometru distanță de aceste instituții.

”Dacă guvernul SUA dorește să se asigure că universitățile sale din regiune nu sunt vizate - cel puțin două dintre ele - trebuie să condamne oficial bombardarea” instituțiilor de învățământ iraniene înainte de prânz, luni, 30 martie, ora locală iraniană, se adaugă în comunicat și, de asemenea, să îi ”împiedice” pe aliații săi să atace instituții de educație și de cercetare.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, ”amenințarea rămâne și va fi pusă în aplicare”, se arată, în concluzie, în comunicat.

UPDATE - Cinci persoane au murit după atacuri aeriene americane şi israeliene asupra unui port iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz

Atacuri aeriene americane şi israeliene au lovit, duminică, un doc dintr-un port iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz, ucigând cinci persoane, a relatat agenţia oficială de ştiri IRNA.

„Inamicul americano-sionist a efectuat un atac criminal asupra docului Bandar Khamir, ucigând cinci persoane şi rănind patru”, a declarat IRNA.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Statul Major General al Forţelor Armate din Kuweit confirmă că exploziile care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de către sisteme de apărare aeriană a ţintelor ostile”, au transmis reprezentanții instituției, într-o postare pe X.

Anunţul Armatei vine după ce, sâmbătă, Aeroportul Internaţional din Kuweit a fost ţinta unor atacuri cu drone, care au provocat pagube semnificative sistemului radar, dar nu au făcut victime, a relatat agenţia de stat de ştiri KUNA, citând Autoritatea Civilă pentru Aviaţie din această ţară.

Purtătorul de cuvânt al Autorităţii a afirmat că atacurile au fost lansate de Iran, aliaţii săi şi facţiunile armate pe care le sprijină.