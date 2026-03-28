Accident demn de cascadorii râsului în Prahova. O maşină a aterizat pe acoperişul unei case -FOTO

Un accident demn de cascadorii râsului a avut loc sâmbătă seară, în satul Coşărele, dinjudeţul Prahova. Un autoturism a ieşit de pe şosea şi a ajuns pe acoperişul unei case, în condiţii care urmează să fie stabilite. Din fericire, cele patru persoane aflate în autoturism şi proprietarul casei au scăpat fără a fi rănite.

La scurt timp de la producerea incidentului, la fața locului au intervenit o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.
 
”A fost vorba un autoturism care a părăsit partea carosabilă şi a ajuns pe acoperişul unei locuinţe. În vehicul se aflau patru ocupanţi, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale”, a informat ISU Prahova.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz și urmează să stabilescă împrejurările în care s-a produs accidentul.