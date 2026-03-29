„Se fac demersuri prin Ministerul de Externe israelian, care a acordat aviz pozitiv curselor speciale din țările creștin-ortodoxe pe aeroportul Ben Gurion pentru a transporta Sfânta Lumină acolo unde creștinii doresc.

Deci cursele speciale care vin din țări ca România, Rusia, Grecia, Cipru și așa mai departe, au undă verde din partea guvernului israelian pentru a transporta Sfânta Lumină.

Sperăm să nu escaladeze conflictul și să avem în acea zi a Sâmbetei Mari mai puține rachete pe aeroportul din Ben Gurion și de deasupra Tel Aviv-ului ca să putem zbura și să venim cu Sfânta Lumină către țară.

Ceremonia pogorârii Sfintei Lumini va fi probabil ca în perioada pandemiei, când doar patriarhul și cu câțiva reprezentanți au intrat în Sfântul Mormânt și au slujit la ceremonia aceasta de aprindere a Sfintei Lumini”, a declarat reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.