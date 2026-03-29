Viorica Dăncilă: „Șomajul este foarte mare. Economia nu-și poate reveni!”

„Noi deja suntem în stagflație. Avem scădere economică, creștere șomaj, creștere inflație. Deci, este o situație dificilă.

Pe de altă parte, să nu uităm că datoria publică este extraordinar de mare și acest lucru nu ne oferă un spațiu de manevră.

Dacă în 2019, pe 30 de ani, era 373 de miliarde, acum avem 1200 de miliarde. Deci, în șase ani, România a cheltuit de patru ori mai mult decât în 30 de ani.

Știm foarte bine că mediul privat este motorul economic. Și pentru că tot m-am referit la mandatul meu, era impozitul pe dividende pentru antreprenori 5% și 1% impozit pe cifra de afaceri, deci 6%.

Acum avem 16% pe dividende, 16% pe cifra de afaceri, deci 32% impozit pentru antreprenori.

România nu mai poate funcționa numai pe împrumut.”, a declarat fostul premier al țării - Viorica Dăncilă, exclusiv la Realitatea PLUS.