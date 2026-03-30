O operațiune de amploare a procurorilor DIICOT a scos la iveală o metodă inedită de distribuție a substanțelor interzise în mediul rural din județul Dâmbovița. Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 52 de ani, au fost reținute după ce anchetatorii au stabilit că foloseau un magazin mixt, amenajat chiar în propria locuință din localitatea Uliești, ca paravan pentru vânzarea de droguri și substanțe psihoactive. Afacerea ilegală, mascată de comerțul cotidian, ar fi început încă din primăvara anului trecut și reușise să atragă un număr considerabil de clienți din comunele adiacente orașului Găești.

Substanțe „cristal” vândute cu 200 de lei gramul

Investigațiile arată că rețeaua era bine structurată, membrii acesteia manipulând și comercializând produse psihoactive precum 4BMC și 2MEC, dar și droguri de mare risc, cunoscute sub denumirea generică de „cristal” (3CMC). Marfa era porționată și vândută direct consumatorilor la prețuri ce variau între 100 și 200 de lei pentru un singur gram. Potrivit probatoriului administrat, suspecții din Uliești nu acționau izolat, aceștia asigurându-și aprovizionarea cu substanțe interzise din județul Sibiu prin intermediul unui complice, extinzând astfel aria infracțională dincolo de limitele județului Dâmbovița.

Percheziții fulger în Dâmbovița și Sibiu

Duminică, forțele de ordine au descins în 13 locații din Găești, Uliești, Dragodana și Șelimbăr pentru a destructura gruparea. În urma perchezițiilor, polițiștii și procurorii au ridicat cantități semnificative de substanțe cristaline, gata ambalate pentru vânzare, alături de cântare de precizie, pungi autosigilante și diverse sume de bani în lei, euro și dolari. De asemenea, au fost identificate dispozitive de stocare a datelor care ar putea oferi noi detalii despre rețeaua de distribuție și clienții fideli ai magazinului transformat în punct de desfacere pentru stupefiante.

Mandate de arestare preventivă pentru cei cinci inculpați

Cei patru bărbați și femeia implicați în această schemă au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de operațiuni cu substanțe psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Luni, procurorii au sesizat Tribunalul Dâmbovița cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de ani a tuturor inculpaților. Dosarul rămâne deschis pentru a se stabili cu exactitate întreaga activitate infracțională desfășurată în perioada martie 2024 – martie 2026, perioadă în care rețeaua a funcționat fără întrerupere sub ochii comunității locale.