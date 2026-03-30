UPDATE Zelenski propune Rusiei un armistiţiu energetic în Războiul din Ucraina, în contextul crizei energetice din Orientul Mijlociu

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui ţară şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile împotriva instalaţiilor petroliere ruseşti, propune luni un armistiţiu energetic Moscovei, ca răspuns la criza declanşată de Războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

UPDATE Un mort şi 13 răniţi în sud-vestul Rusiei, în atacuri ucrainene cu dronă

Un bărbat a fost ucis în regiunea Rostov, iar alte 13 persoane au fost rănite în sud-vestul Rusiei, în noaptea de duminică spre luni, în atacuri cu dronă, anunţă autorităţile ruse, relatează AFP.

”Un bărbat a fost ucis” într-un ”atac cu dronă la Taganrog”, un oraş portuar şi industrial situat la aproximativ 70 de kilometri vest de oraşul Rostov-pe-Don, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, situată la frontiera cu Ucraina, Iuri Sliusar.

Ukrainian Forces Target Drone Hub in Russia's Taganrog



Alte opt persoane au fost rănite la Taganrog, iar ”imobile locuite, echipamente publice şi instalaţii industriale au fost avariate de fragmente de dronă”, a anunţat pe Telegram primăriţa acestui oraş, Svetlana Kambulova.

According to preliminary information, the building of School No. 26 was damaged, and eyewitnesses report a fire.

”Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului”, a anunţat ea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorîșcev, a confirmat producerea unui atac cu dronă asupra unei „întreprinderi industriale din Toliatti”, fără a preciza exact ce instalație a fost lovită sau ce pagube s-au înregistrat. Oficialul a susținut că nu au fost raportate victime.

Nu există deocamdată o confirmare independentă a informațiilor, iar armata ucraineană nu a comentat atacul. Incidentul survine la doar câteva zile după ce uzinele KuibyshevAzot și Togliattikaucuk au fost vizate de un alt atac ucrainean, pe 21 martie, care a provocat un incendiu în zonă, conform Kyiv Independent.

De asemenea, pe 28 martie, forțele ucrainene au revendicat lovirea cu rachete Flamingo a fabricii de explozivi JSC Promsintez din orașul Capaevsk, aflat tot în regiunea Samara.

Regiunea Samara, situată la aproximativ 750 de kilometri de granița cu Ucraina, a devenit o țintă frecventă a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare și industriale din interiorul Rusiei. Kievul vizează constant complexul militar-industrial rus și rafinăriile de petrol, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a susține efortul de război și de a reduce veniturile obținute din exporturile energetice.