Totul s-a petrecut într-o baracă abandonată, unde cei doi se aflau împreună. Cearta a pornit brusc și, în scurt timp, a degenerat într-o agresiune extrem de violentă. Trupul victimei, Denis Rabei, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit într-o dimineață de sâmbătă, pe 21 martie, într-o baracă din zona San Basilio. Urmele vizibile de violență au fost evidente încă de la început pentru anchetatori.

Bărbatul avea răni grave la nivelul capului, iar picioarele îi erau fracturate, semn că a fost bătut cu brutalitate. Din primele observații, anchetatorii și-au dat seama că nu este vorba despre un accident, ci despre o crimă. Victima era cunoscută în trecut pentru probleme cu legea, fiind implicată în fapte precum furturi și jafuri, lucru care a fost luat în calcul și în cadrul investigației.

Cum s-a ajuns la suspect

Polițiștii au început imediat să verifice cercul de persoane apropiate victimei. Așa au ajuns la principalul suspect, un român care, la rândul lui, avea antecedente penale. Din reconstituirea momentelor, cei doi se aflau împreună în baraca de pe Via Giggi Spaducci, când între ei a izbucnit cearta. Potrivit declarațiilor, conflictul a pornit după ce victima ar fi făcut remarci jignitoare la adresa familiei agresorului. Pentru acesta, situația a fost de neacceptat, iar reacția a fost una extremă.

Lovituri repetate care au dus la moarte

În timpul altercației, bărbatul a pus mâna pe o rangă și a început să lovească. Loviturile au fost repetate și foarte puternice, iar victima nu a mai avut nicio șansă. Agresiunea s-a încheiat cu moartea bărbatului, lăsat fără viață în baraca în care izbucnise conflictul.

Suspectul a fost ulterior identificat și reținut de polițiști, fiind acum în arest. Ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-au desfășurat toate momentele și dacă au existat și alți factori care au contribuit la această tragedie.