Ce înseamnă în cifre un pașaport de locul 6

Datele publicate de Passport Index conturează tabloul complet al libertății de mișcare de care beneficiază titularii unui document de călătorie românesc. Accesul fără nicio formalitate prealabilă este garantat în 120 de state, în timp ce alte 42 de destinații oferă viză la sosire. Nouă țări acordă o autorizație electronică de călătorie de tip eTA, iar 27 impun în continuare viză obligatorie. Acoperirea globală a pașaportului românesc se ridică la 86% din totalul statelor lumii.

Cine conduce clasamentul și unde se situează România

Emiratele Arabe Unite dețin primul loc în ierarhia mondială a pașapoartelor, cu un scor de mobilitate de 181 de puncte, rezultatul unei politici diplomatice agresive duse de Abu Dhabi în ultimul deceniu. Singapore urmează cu 175 de puncte, iar Spania și Malaezia împart locul 3 cu câte 174 de puncte. Un grup consistent de state europene și asiatice, Belgia, Luxemburg, Franța, Danemarca, Germania, Suedia, Olanda, Finlanda, Italia, Elveția, Grecia, Portugalia, Austria, Norvegia, Irlanda, Coreea de Sud și Japonia, sunt grupate la 173 de puncte. Malta, Polonia și Ungaria urmează cu 172 de puncte.

România, cu cele 171 de puncte, depășește Ciprul și Lituania cu 170 de puncte fiecare, Noua Zeelandă cu același scor, Regatul Unit cu 169, Canada cu 169 și Statele Unite ale Americii cu 167 de puncte. Un cetățean român dispune astfel, teoretic, de mai multe opțiuni de călătorie fără viză decât un cetățean american sau britanic — o situație care ar fi părut de neconceput acum două decenii.

Asia: Japonia, China, Thailanda și Singapore, toate accesibile

În Asia, pașaportul românesc deschide uși la care mulți nu s-ar fi așteptat. Japonia și Coreea de Sud primesc românii fără viză pentru sejururi de până la 90 de zile. Thailanda acordă 60 de zile, Vietnamul 45 de zile, Malaezia și Singapore câte 90 de zile, iar Filipine 30 de zile. China a introdus recent un regim de 30 de zile fără viză pentru cetățenii români, o premieră notabilă. Timorul de Est, stat situat în Oceanul Indian între Australia și Indonezia, permite șederea fără viză a românilor pentru 90 de zile — o informație confirmată de un vlogger care s-a deplasat recent acolo, în timp ce site-ul Ministerului Afacerilor Externe menționează în mod eronat că viza este obligatorie.

America Latină: un continent aproape complet deschis

America Latină reprezintă poate cea mai generoasă regiune a lumii pentru titularii unui pașaport românesc. Mexicul și Costa Rica primesc românii pentru sejururi de până la 180 de zile, fără nicio formalitate. Brazilia, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua și Panama sunt toate accesibile fără viză, cu perioade de ședere permise între 90 și 180 de zile. Practic, întreg continentul sud-american și central-american este la îndemâna oricărui român cu pașaport valabil.

Africa: surprize plăcute pe un continent adesea subestimat

Continentul african rezervă și el surprize pentru posesorii de pașaport românesc. Marocul și Tunisia sunt accesibile fără viză pentru până la 90 de zile. Africa de Sud a deschis și ea granițele pentru români începând din septembrie 2025, permițând șederea fără viză pentru 90 de zile. Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia, Gambia și Senegal aplică același regim, tot pentru 90 de zile. Mauritius și Seychelles, două dintre cele mai căutate destinații insulare ale continentului, sunt complet accesibile, la fel ca Insulele Capului Verde. Rwanda și Angola acordă câte 30 de zile, Eswatini 30 de zile, iar Lesotho 14 zile.

Adio ștampile în pașaport. Din 10 aprilie, Europa ia amprenta și fotografia la frontieră. Ce trebuie să știe orice călător înainte să plece

Georgia, campioana generozității: 360 de zile pe an fără viză

În zona Caucazului și Asiei Centrale, Georgia acordă cea mai generoasă perioadă de ședere fără viză din lume pentru cetățenii români: 360 de zile pe an. Armenia oferă 180 de zile, Turcia și Ucraina câte 90 de zile, Republica Moldova 90 de zile, Kazahstanul și Uzbekistanul câte 30 de zile, iar Kârgâzstanul 60 de zile.

Unde pașaportul românesc nu ajunge fără viză

Restricțiile semnificative persistă în câteva zone importante ale lumii. Statele Unite impun în continuare viză obligatorie cetățenilor români. România trebuia să intre în programul Visa Waiver pe 31 martie 2025, dată de la care călătoriile în SUA ar fi putut avea loc fără viză, însă decizia a fost suspendată de administrația Trump în contextul alegerilor prezidențiale. Oficialii români caută să repună acest subiect pe agenda bilaterală, în condițiile în care țara noastră a îndeplinit formal condițiile din legislația americană, care impune ca rata de refuz a solicitărilor de viză să se situeze sub 3%.

Canada și Australia aplică un regim similar, deși ambele folosesc sistemul eTA — o autorizație electronică mai puțin împovărătoare decât o viză clasică. India, cu peste un miliard și jumătate de locuitori, rămâne inaccesibilă fără viză. Arabia Saudită și Kuweitul impun pregătire consulară prealabilă pentru anumite categorii de călători.

În Africa, Nigeria, cea mai populată țară a continentului, impune viză, la fel ca Ghana, Etiopia, Camerun și Coasta de Fildeș. Congo, Republica Democrată Congo, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinea, Guineea Ecuatorială, Ciad, Republica Centrafricană, Djibouti, Madagascar, Mozambic, Malawi, Libya, Sudan și Eritreea completează lista destinațiilor africane care cer viză românilor. Kenya solicită o autorizație electronică de tip eTA, obținută exclusiv prin platforma etakenya.go.ke. Coreea de Nord, Afganistanul, Siria și Irakul rămân inaccesibile fără viză valabilă. În America Latină, singura excepție notabilă este Guyana, care solicită viză ce poate fi obținută și la intrarea în țară, contra sumei de 25 de dolari, cu valabilitate de 30 de zile.

Italia schimbă legea cetățeniei: milioane de descendenți, inclusiv români, riscă să piardă dreptul la pașaport italian