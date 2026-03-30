Aparatul a fost detectat în perimetrul protejat, iar Comandamentul nord-american de apărare aerospațială a trimis avioane de luptă F-16 pentru a-l intercepta.

Intervenția a fost rapidă și fără riscuri

Piloții militari au folosit rachete de semnalizare pentru a atrage atenția pilotului civil. Este procedura standard în astfel de situații, un mod clar de a transmite că aeronava a intrat într-o zonă unde nu are voie să zboare.

După acest semnal, avionul a fost escortat în afara spațiului aerian restricționat. Autoritățile au subliniat că rachetele de semnalizare nu au pus în pericol persoanele aflate la sol. Nu au fost oferite detalii despre tipul avionului sau despre numărul exact al aeronavelor militare implicate.

De ce zona este atent supravegheată

Proprietatea Mar-a-Lago, situată în Palm Beach, este protejată prin restricții temporare de zbor ori de câte ori președintele se află acolo. Este o măsură de securitate obișnuită, aplicată pentru a preveni orice risc. Donald Trump își petrece frecvent weekendurile în această reședință, mai ales în perioada de iarnă, iar astfel de restricții sunt activate de fiecare dată când este prezent.