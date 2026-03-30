Cotația petrolului Brent a crescut cu peste 3%, depășind pragul de 115 dolari pe baril, iar petrolul WTI tranzacționat în SUA s-a apreciat cu aproximativ 3,5%, la 103 dolari pe baril. În același timp, indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 4,5%, iar Kospi din Coreea de Sud a pierdut 4%, în debutul tranzacțiilor de luni.

Tensiunile s-au intensificat după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au efectuat atacuri asupra Israelului în weekend, iar Teheranul a amenințat cu extinderea represaliilor împotriva „țintelor americane și israeliene”, conform BBC.

Trump amenință cu preluarea petrolului iranian

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Financial Times că ar putea „lua petrolul din Iran”, vizând preluarea controlului asupra principalei infrastructuri de export de combustibili de pe insula Kharg. „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o luăm foarte ușor”, a spus liderul de la Washington.

Trump a comparat situația cu cea din Venezuela, unde SUA au preluat controlul asupra industriei petroliere „pe termen nelimitat”, după răpirea fostului președinte Nicolás Maduro în ianuarie.

Strâmtoarea Ormuz, factor-cheie al instabilității

Piețele energetice mondiale au devenit extrem de volatile după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care traversează Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din volumul global de petrol și gaze. Activitatea comercială în zonă a stagnat în mare parte, amplificând presiunea asupra prețurilor la energie.

Expertul în piețe energetice Sean Foley (Universitatea Macquarie) estimează că prețurile petrolului vor continua să crească dacă tensiunile nu se reduc. Acesta avertizează că atacurile houthi asupra rutelor maritime din Bab al-Mandeb, lângă Yemen, ar putea bloca până la 10% din aprovizionarea mondială cu petrol, afectând lanțurile globale de transport și producție.

Riscul unei încetiniri globale

Consultantul în domeniul energetic Andrew Lipow, de la firma Lipow Oil Associates, anticipează o posibilă creștere a petrolului Brent până la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, dacă amenințările asupra livrărilor globale se mențin.

„Cea mai mare teamă a mea este că economia globală va încetini, pentru că oamenii își epuizează resursele, cheltuind tot mai mult pe energie și alimente”, a declarat acesta.

Pe 27 februarie, înainte de începutul conflictului, prețul țițeiului Brent era de doar 72 de dolari pe baril, potrivit datelor de piață.