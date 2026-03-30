Căutat după un atac armat asupra polițiștilor

Bărbatul, identificat ca fiind Desmond Freeman, în vârstă de 50 de ani, era vizat de autorități încă din luna august, după un schimb de focuri care s-a încheiat tragic. Totul s-a întâmplat pe 26 august, în timpul unei percheziții la locuința sa din orașul Porepunkah. Atunci, suspectul a deschis focul asupra polițiștilor.

În urma atacului, doi agenți, unul de 59 de ani și celălalt de 35 de ani, și-au pierdut viața. După luni de căutări, polițiștii au reușit să îl localizeze. Operațiunea s-a încheiat cu împușcarea mortală a bărbatului, într-un context care nu a fost detaliat deocamdată de autorități. Potrivit informațiilor făcute publice, suspectul era cunoscut ca adept al teoriilor conspirației, iar cazul său a atras atenția încă de la momentul atacului din august.