Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unui podcast conservator, unde Vance a recunoscut că nu a aprofundat încă acest subiect, însă are de gând să o facă în viitorul apropiat.

„Este ceva de care sunt obsedat”

În timpul discuției, vicepreședintele a lăsat de înțeles că interesul său pentru acest domeniu este unul real și persistent.

„Nu am reușit încă să dedic suficient timp acestui lucru pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Este ceva de care sunt obsedat”, a spus Vance.

Acesta a subliniat că mandatul său îi oferă suficient timp pentru a se ocupa de acest subiect: „Încă mai am trei ani de vicepreședinte. Voi ajunge la rădăcina dosarelor OZN”.

Discuția despre OZN-uri, reaprinsă după declarațiile lui Trump

Tema a fost readusă în prim-plan și după afirmațiile făcute anterior de fostul președinte Donald Trump, care, în luna februarie, a invocat „un mare interes public” pentru desecretizarea informațiilor despre extratereștri și OZN-uri.

Trump a declarat că ar dori să ordone agențiilor federale să „identifice și să publice” aceste dosare, despre care americanii cer de ani buni mai multă transparență.

În același context, actualul lider de la Casa Albă a comentat și declarațiile făcute în trecut de Barack Obama, care, întrebat despre existența extratereștrilor, a spus: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”.

Reacția lui Trump nu a întârziat să apară: „Nu știu dacă sunt reali sau nu”, a afirmat acesta, criticând totodată publicarea unor „informații clasificate” de către fostul președinte democrat.

„Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”

Întrebat direct despre aceste teorii, JD Vance a oferit un răspuns care a atras imediat atenția opiniei publice.

„Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni”.

Vicepreședintele a ținut să explice și contextul în care folosește acest termen. Fiind un catolic practicant, convertit în 2019, acesta a precizat că se referă la sensul creștin al cuvântului, descriind aceste entități drept „ființe cerești care zboară și fac lucruri ciudate oamenilor”.

Ce spun datele oficiale despre OZN-uri

În ciuda teoriilor și speculațiilor care circulă de ani de zile, nu există dovezi clare care să susțină ideea unei origini extraterestre a acestor fenomene.

Raportările despre OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene aeriene neidentificate, au alimentat de-a lungul timpului numeroase teorii ale conspirației, însă concluziile oficiale rămân prudente.

În 2024, biroul specializat al Pentagonului, cunoscut sub numele de AARO, a anunțat că nu a descoperit „nicio dovadă empirică” care să confirme că aceste fenomene ar avea origine extraterestră sau că guvernul Statelor Unite ar ascunde astfel de informații.

