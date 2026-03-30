Drob de ciuperci cu verdeață de post

Ingrediente:

500 grame ciuperci proaspete

2 cepe mari

2 legături de pătrunjel proaspăt

2 legături de ceapă verde şi una de usturoi verde

5 linguri făină integrală

sare neiodata, după gust

o linguriţă amestec ierburi italieneşti

ulei de masline extra virgin

Mod de preparare:

Ciupercile se taie bucăţele și se dau la foc mic până ce lasă apă, apoi se adaugă ceapa, tăiată cubuleţe. Se lasă la foc mic, până ce apa din legume s-a evaporat. În timp ce se gătesc ciupercile cu ceapă se mărunţeşte verdeaţa, se adaugă condimentele şi se amestecă totul. Peste ele se adaugp ciupercile şi ceapa, împreună cu vreo 5 linguri de făină integrală, pentru omogenizarea compoziţiei, şi 2 linguriţe de turmeric.

Compoziţia se pune într-o formă de chec sau cozonac, tapetată cu hârtie de copt. Se dă la cuptorul care a fost încins în prealabil la 180 de grade Celsius, unde stă aproximativ 40 de minute.





