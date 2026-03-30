Drob de ciuperci: rețeta de post, ideală pentru postul Paștelui

Drobul este o rețetă tradițională de Paște, dar poate fi consumat oricând în cursul anului. Rețete de drob de ciuperci pot fi făcute cu carne sau de post, în funcție de preferințe.

Drob de ciuperci cu verdeață de post

Ingrediente:

500 grame ciuperci proaspete

2 cepe mari

2 legături de pătrunjel proaspăt

2 legături de ceapă verde şi una de usturoi verde

5 linguri făină integrală

sare neiodata, după gust

o linguriţă amestec ierburi italieneşti

ulei de masline extra virgin

Mod de preparare:

Ciupercile se taie bucăţele și se dau la foc mic până ce lasă apă, apoi se adaugă ceapa, tăiată cubuleţe. Se lasă la foc mic, până ce apa din legume s-a evaporat. În timp ce se gătesc ciupercile cu ceapă se mărunţeşte verdeaţa, se adaugă condimentele şi se amestecă totul. Peste ele se adaugp ciupercile şi ceapa, împreună cu vreo 5 linguri de făină integrală, pentru omogenizarea compoziţiei, şi 2 linguriţe de turmeric.

Compoziţia se pune într-o formă de chec sau cozonac, tapetată cu hârtie de copt. Se dă la cuptorul care a fost încins în prealabil la 180 de grade Celsius, unde stă aproximativ 40 de minute.

Șnițelele de pește, alternativa gustoasă și rapidă la rețetele clasice