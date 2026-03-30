Documentul a fost pus în transparență decizională și prevede ca noua valoare să se aplice începând cu aprilie 2026. Dacă va fi adoptat, același nivel de 740 de lei va fi valabil și pentru lunile august și septembrie 2026.

Care este valoarea actuală

În prezent, tichetele de creșă au o valoare de 710 lei, stabilită prin Ordinul 1.602/2.007/2025. Aceste tichete reprezintă un sprijin financiar oferit de angajatori părinților care nu se află în concediu de creștere a copilului și care își duc copiii la creșă sau îi lasă în grija unor bone autorizate, în condițiile legii.

Ele se acordă lunar, pe suport electronic, în baza unor documente prevăzute de legislație și detaliate la nivelul fiecărui angajator. Nu sunt supuse contribuțiilor sociale obligatorii, însă sunt impozitate cu 10%.

O schimbare în lege, dar fără aplicare deocamdată

La finalul anului trecut a intrat în vigoare Legea nr. 201/2025, care modifică Legea nr. 165/2018 și introduce o variantă alternativă pentru acordarea tichetelor de creșă. Astfel, în situațiile în care acestea nu pot fi emise pe suport electronic, angajatorii ar putea plăti direct contravaloarea lor către creșa sau entitatea unde este înscris copilul.

Deși această prevedere există deja în lege, ea nu poate fi aplicată în prezent. Normele de aplicare nu au fost încă actualizate, iar acestea ar trebui să stabilească exact cum se vor face plățile directe către creșe sau către alte entități, inclusiv bone autorizate.