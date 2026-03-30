„Nu știu dacă mai crede cineva că se va relua creșterea economică prea curând. Un nou semn că suntem în criză apare de la statistică:

În ianuarie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate către firme a scăzut față de luna decembrie 2025, atât ca serie brută cu 28,2%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,8%.

Faţă de luna ianuarie 2025, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate către firme a scăzut, atât ca serie brută cu 4,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,9%.

Asta nu mai e, în niciun caz, „recesiunea tehnică” cu care se alintau guvernanții în urmă cu câteva săptămâni. Aceste cifre indică o prăbușire a economiei: să îți scadă serviciile către firme cu 5% de la an la an, pe o rată a inflației de aproape 10% este catastrofă, nu mai e de glumă.

Iar la transporturi, serviciul cu cea mai mare pondere în economie, avem o scădere an la an de 10%!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

