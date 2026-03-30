Cercetarea a analizat datele a mii de adulți cu vârste între 20 și 45 de ani și a luat în calcul atât copiii deja născuți, cât și planurile de viitor legate de familie.

Diferențele apar chiar și la o zi de muncă de acasă

Rezultatele arată o legătură clară între flexibilitatea muncii și numărul de copii. În cuplurile în care ambii parteneri lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână, media este mai mare cu aproximativ 0,32 copii față de situațiile în care niciunul nu are această opțiune.

Diferențele se văd și în funcție de cine lucrează remote. În medie, femeile din cupluri fără posibilitatea de a munci de acasă au în jur de 2,26 copii. Dacă femeia lucrează remote măcar o zi pe săptămână, media urcă la 2,48. Iar în cazul în care ambii parteneri au această flexibilitate, se ajunge la aproximativ 2,58 copii. Nu sunt diferențe uriașe la prima vedere, dar ele devin importante atunci când sunt analizate la nivelul întregii populații.

De ce contează flexibilitatea în viața de familie

Explicațiile țin, în mare parte, de felul în care se împacă munca cu viața personală. Lucrul de acasă le permite părinților să fie mai prezenți, să gestioneze mai ușor programul copiilor și să reducă din presiunea zilnică. Pentru multe familii, mai ales pentru femei, acest echilibru face diferența atunci când vine vorba despre decizia de a avea un copil sau încă unul.

Pe de altă parte, există și situații inverse. Familiile care au deja copii sunt mai motivate să caute joburi care le oferă flexibilitate, ceea ce înseamnă că legătura dintre muncă și natalitate merge în ambele sensuri.

Diferențe mari de la o țară la alta

Studiul arată că impactul muncii remote depinde și de cât de răspândit este acest tip de program în fiecare țară. În rândul persoanelor între 20 și 45 de ani, procentul celor care lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână variază mult.

De exemplu, în Japonia doar aproximativ 21% dintre angajați lucrează remote, în timp ce în Vietnam procentul ajunge la 60%. În Europa, fenomenul este mai puțin extins în multe state, însă Marea Britanie se află printre țările unde lucrul de acasă este destul de răspândit.

Poate munca remote să influențeze natalitatea la scară mare

Autorii studiului cred că efectele nu se opresc la nivel individual. În unele țări, munca de acasă ar putea avea un impact vizibil asupra natalității. De exemplu, în Statele Unite, estimările arată că acest tip de muncă ar putea fi legat de aproximativ 8% din totalul nașterilor, adică sute de mii de copii în fiecare an, conform presei internaționale.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că nu există o soluție universală. Impunerea unui singur mod de lucru pentru toți angajații ar putea avea efecte negative, mai ales asupra productivității și satisfacției la job. Flexibilitatea rămâne, până la urmă, elementul care pare să conteze cel mai mult.