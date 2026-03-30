„Decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată care reglementează locurile sfinte”, a declarat Kallas. Aceasta a subliniat că „libertatea de cult la Ierusalim trebuie garantată pe deplin, fără excepție, pentru toate confesiunile” și că „multireligiozitatea orașului trebuie protejată”.

Într-o reacție similară, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat acțiunile poliției israeliene, afirmând că libertatea de cult „pentru toate religiile” trebuie apărată în Ierusalim.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a justificat însă măsura ca fiind motivată exclusiv de rațiuni de securitate, negând orice „intenție răuvoitoare”.

Potrivit Vatican News, incidentul s-a produs duminică dimineață, când poliția israeliană a refuzat accesul atât Patriarhului latin al Ierusalimului, cât și custodelui Țării Sfinte, părintele franciscan Francesco Ielpo, în bazilica Sfântului Mormânt, pentru liturghia de Duminica Floriilor după ritul roman.

Patriarhia latină a Ierusalimului și Custodia franciscană a Țării Sfinte au calificat măsura drept „fără precedent în ultimele veacuri” și „evident disproporționată”, denunțând o gravă abatere de la principiile libertății religioase și ale status quo-ului istoric al locurilor sfinte.

Conform Radio Vatican, la Ierusalim au fost înregistrate duminică trei alarme de securitate în decurs de aproximativ două ore, fără victime sau pagube materiale raportate.