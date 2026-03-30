Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală carbogazoasă, dar și care sunt contraindicațiile consumului, conform specialiștilor

Apa minerala, secata
Specialiștii explică principalele beneficii, dar și posibilele riscuri pentru sănătate. Apa carbogazoasă poate fii benefică pentru sănătate, dar tototdată poate avea și constraindicații. 

Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului

Apa minerală carbogazoasă este adesea mai căutată decât apa plată, mai ales de către cei care își doresc o alternativă mai sănătoasă la sucurile și băuturile carbogazoase îndulcite. Există mai multe tipuri de apă carbogazoasă din care poți alege. Poți alege apa carbogazoasă simplă, apa minerală natural carbogazoasă și variantele aromatizate.

Apa minerală este, în esență, apă infuzată cu dioxid de carbon. Aceasta conține adesea minerale naturale sau adăugate, precum calciu, magneziu, bicarbonat de sodiu sau sulfat de potasiu.

Beneficiile sunt reale, mai ales atunci când înlocuiește băuturile îndulcite. Totuși, moderația și atenția la etichetă rămân esențiale

Aceste minerale sunt asociate cu o serie de beneficii pentru sănătate. De exemplu, calciul contribuie la menținerea sănătății oaselor și a dinților, magneziul susține funcția musculară și nervoasă, iar bicarbonatul poate ajuta la echilibrarea acidității gastrice.

Totuși, specialiștii subliniază că nivelul de minerale din majoritatea apelor minerale nu este suficient de ridicat pentru a înlocui o alimentație echilibrată. Cantitățile sunt, în general, moderate și contribuie doar parțial la necesarul zilnic.

Atât apa minerală carbogazoasă, cât și apa carbogazoasă simplă hidratează organismul la fel de eficient ca apa plată.

Hidratarea adecvată este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, influențând nivelul de energie, concentrarea, digestia și reglarea temperaturii corporale. Pentru persoanele care nu obișnuiesc să bea suficientă apă, varianta carbogazoasă poate fi mai atractivă și, implicit, poate crește consumul zilnic de lichide.

Ce beneficii are consumul de apă minerală

Majoritatea sortimentelor de apă minerală sunt etichetate ca având zero calorii, zero zahăr și zero aditivi. Cu toate acestea, este important să citești eticheta, deoarece unele variante aromatizate pot conține suc de fructe sau îndulcitori. Chiar dacă aportul caloric rămâne redus, aceste ingrediente pot influența gustul și, în unele cazuri, apetitul.

Un alt posibil beneficiu al apei minerale carbogazoase este senzația de sațietate. Carbogazarea poate crea o ușoară distensie abdominală, ceea ce îi ajută pe unii oameni să se simtă mai sătui și să reducă pofta de mâncare. În plus, pentru persoanele care încearcă să reducă consumul de alcool sau băuturi dulci, apa minerală poate reprezenta o alternativă potrivită în contexte sociale.

