Problemele legate de sănătatea cardiovasculară fac nenumărate victime de-a lungul globului, în fiecare an. Iar pentru a ne proteja împotriva acestor riscuri, este important să adoptăm un stil de viață cât mai sănătos. Din fericire, acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm pe loc la toate alimentele noastre favorite și să petrecem ore întregi în sala de sport.

Potrivit express.co.uk, există un obicei simplu de patru minute și jumătate care poate reduce semnificativ riscul producerii unui infarct. Mai precis, este vorba despre o plimbare scurtă, făcută la pas rapid. O astfel de activitate scurtă, deși poate părea banală, poate avea un efect surprinzător de benefic asupra sănătății noastre.

O plimbare scurtă poate fi crucială pentru sănătate

Iar acesta nu este singurul detaliu minor care are un efect surprinzător de mare asupra sănătății noastre. Experții mai spun că 60 de grame în plus de legume vor fi foarte utile pentru organism, atât timp cât sunt consumate zilnic.

Mai mult decât atât, chiar și 11 minute în plus de somn pot avea un efect pozitiv asupra sănătății noastre, iar riscul de a suferi de un infarct va scădea semnificativ.

Un stil de viață sănătos este foarte accesibil

Specialiștii au analizat nivelul de activitate fizică, cât și numărul orelor de somn, a aproximativ 53.000 de oameni de vârstă mijlocie din Marea Britanie. În plus, oamenii au răspuns și la întrebări despre dieta lor, pentru ca experții să înțeleagă cât mai bine cum poate fi susținută sănătatea sistemului cardiovascular.