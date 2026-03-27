Popularitatea acestui truc nu este întâmplătoare. El pornește de la un concept cunoscut în fizică încă din secolul al XIX-lea, denumit „cușca lui Faraday”, relatează Okdiario. Acesta explică modul în care un material conductor poate bloca undele electromagnetice, limitând transmiterea semnalelor din exterior către interior.

Folia de aluminiu, fiind un material conductor, poate funcționa, în teorie, ca o astfel de barieră. Prin acoperirea completă a unui card bancar, undele de radiofrecvență ar putea fi slăbite sau chiar anulate, împiedicând dispozitivele externe să comunice cu acesta.

În acest context, tehnologiile wireless, cum este NFC, folosită pentru plățile contactless, ar putea deveni inoperabile dacă semnalul este blocat corespunzător.

Deși explicația teoretică este corectă, aplicarea în viața de zi cu zi nu este la fel de simplă. Eficiența metodei depinde de mai mulți factori, iar rezultatele pot varia considerabil.

Pentru ca blocarea semnalelor să funcționeze, cardul trebuie acoperit complet, fără spații libere sau zone neprotejate. Orice mică deschidere poate permite trecerea undelor electromagnetice, reducând eficiența protecției.

În plus, grosimea foliei joacă un rol important. Un strat subțire de aluminiu nu garantează blocarea totală a semnalelor, iar dacă învelișul nu este suficient de dens, tehnologiile contactless pot funcționa în continuare.

În condiții ideale, efectul ar trebui să fie similar cu cel al izolării unui dispozitiv mobil: lipsa totală a conectivității și imposibilitatea comunicării cu alte dispozitive.

Este această soluție cu adevărat eficientă?

Deși metoda poate avea un anumit efect în reducerea riscului de scanare contactless, nu este considerată o soluție completă sau indispensabilă. Popularitatea ei este influențată mai degrabă de percepția riscului decât de o necesitate confirmată în mod concret.

Specialiștii atrag atenția că există alternative concepute special pentru acest tip de protecție. Portofelele sau husele cu tehnologie de blocare RFID oferă o protecție mai fiabilă, fiind create exact pentru a împiedica transmiterea semnalelor.

În același timp, utilizatorii pot apela și la setările de securitate disponibile pe dispozitivele lor, care contribuie la protejarea datelor financiare.

Limitele metodei și riscurile reale

Un aspect important subliniat de experți este faptul că nu toate riscurile asociate cardurilor bancare sunt legate de proximitatea fizică sau de scanarea prin radiofrecvență. Prin urmare, înfășurarea cardului în folie de aluminiu nu poate preveni toate tipurile de fraudă.

De asemenea, această soluție poate deveni incomodă în utilizarea zilnică, mai ales în contextul în care cardurile sunt folosite frecvent pentru plăți rapide, potrivit sursei.