Ingrediente:

2 legături mari de ștevie

1 ceapă medie

1 morcov

1 rădăcină mică de pătrunjel sau păstârnac

2 linguri ulei

2 l apă sau supă de legume

sare și piper după gust

1–2 linguri oțet sau 200 ml borș

1 legătură de leuștean sau pătrunjel verde

4 ouă fierte.

Mod de preparare

Spală foarte bine frunzele de ștevie în mai multe ape, pentru a îndepărta orice impuritate, apoi scurge-le și taie-le fideluță. Ștevia se va reduce mult la gătire, dar își va păstra aroma specifică, ușor acrișoară.

Cum prepari ciorbă de ștevie cu ouă fierte

Curăță ceapa, morcovul și rădăcina de pătrunjel sau păstârnac. Apoi toacă-le mărunt sau dă-le pe răzătoare, în funcție de textura pe care o preferi.

Într-o oală, încinge uleiul și călește ușor ceapa până devine translucidă. Adaugă morcovul și rădăcina și continuă să le gătești câteva minute, până încep să se înmoaie și să-și elibereze aroma dulce.

Toarnă apa sau supa de legume și lasă totul să fiarbă la foc mediu până când legumele sunt aproape gătite. În acest moment, adaugă ștevia și amestecă ușor. Fierbe ciorba încă 5–10 minute, până când frunzele devin fragede și bine integrate în zeamă.

Acrește ciorba cu oțet sau borș, în funcție de preferință, și potrivește gustul cu sare și piper. La final, adaugă verdeața tocată mărunt și oprește focul, lăsând aromele să se îmbine.

Separat, pune ouăle la fiert în apă rece și lasă-le să fiarbă aproximativ 8–10 minute, până devin tari. După fierbere, răcește-le rapid în apă rece, curăță-le de coajă și taie-le în jumătăți sau sferturi.

Toarnă ciorba fierbinte în farfurii și adaugă câte un ou fiert tăiat în fiecare porție sau servește-l alături. Combinația dintre zeama acrișoară și gălbenușul cremos este echilibrată și extrem de plăcută.

Această ciorbă de ștevie cu ouă fierte este ușoară, aromată și plină de prospețime. Fiecare lingură aduce o combinație de gusturi curate, în care verdele șteviei și dulceața legumelor se împletesc armonios. Este o rețetă simplă, dar cu un farmec aparte, care te duce cu gândul la mesele de primăvară din bucătăria tradițională.