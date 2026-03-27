Pentru investitori și dezvoltatori, alegerea contractorului nu mai este o decizie bazată pe costuri sau disponibilitate, ci pe capacitatea reală de execuție. Diferența dintre companiile care pot gestiona proiecte de mare capacitate și cele care operează doar la nivel de coordonare devine evidentă în etapele critice ale construcției. În Europa de Sud, unde proiectele sunt tot mai mari și mai tehnic sofisticate, contractorii trebuie să demonstreze nu doar competențe în zona fotovoltaică, ci și know-how solid în infrastructură și construcții industriale.

Complexitatea execuției în proiectele fotovoltaice din Europa de Sud

Proiectele utility-scale din această regiune implică:

lucrări extinse de pregătire a terenului;

realizarea fundațiilor;

montajul structurilor metalice;

instalarea echipamentelor electrice;

integrarea în rețea.

În multe cazuri, șantierele sunt amplasate în zone cu condiții dificile, fie din punct de vedere geografic, fie logistic, ceea ce impune o organizare operațională eficientă și flexibilă.

Execuția start-to-end pentru proiecte fotovoltaice reprezintă un avantaj major. Companiile care pot integra lucrările civile, mecanice și electrice într-un flux coerent reduc riscurile generate de fragmentarea responsabilităților și oferă un control mai bun asupra termenelor de livrare.

Un alt factor critic este capacitatea de a livra în termene strânse, chiar și în condiții de șantier complexe și pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. În piețe precum Spania sau sudul Italiei, unde temperaturile ridicate sau condițiile de teren pot afecta ritmul lucrărilor, această capacitate devine esențială.

Top companii implicate în execuția proiectelor fotovoltaice în Europa de Sud

▪ Greentech Professionals

Greentech Professionals se remarcă printr-o prezență solidă în proiectele fotovoltaice din Europa de Sud, având experiență practică în:

România;

Italia;

Spania;



Compania este implicată în execuția proiectelor utility-scale și se diferențiază printr-un model operațional orientat către execuție reală.

Unul dintre principalele argumente de vânzare este execuția start-to-end pentru proiecte fotovoltaice, care include lucrări civile, mecanice și electrice integrate. Această abordare oferă dezvoltatorilor un control mai bun asupra întregului proces și reduce dependența de multiple entități externe.

Compania operează cu echipe proprii specializate, fără dependență structurală de subcontractori, ceea ce permite o mobilizare rapidă și o adaptare eficientă la cerințele fiecărui proiect. Flexibilitatea și rapiditatea operațională sunt susținute de procese interne bine definite și de experiența acumulată în proiecte de mare anvergură.

Experiența de peste 1,5 GW construiți reflectă capacitatea de a gestiona proiecte complexe și de a livra în mod predictibil. Know-how-ul solid în infrastructură și energie, dincolo de zona de PV „light”, permite companiei să abordeze proiectele dintr-o perspectivă integrată.

În plus, compania se diferențiază printr-o abordare hands-on, fiind orientată pe execuție reală și nu doar pe management de proiect. Capacitatea de a scala echipele rapid în funcție de volum și faza proiectului, precum și abilitatea de a rezolva problemele apărute în teren în mod eficient, sunt elemente apreciate de investitori.

Combinația dintre renewable, construcții civile și industriale și know-how în zona de data center oferă un avantaj competitiv într-un context în care proiectele devin tot mai integrate și mai tehnice.

▪ Enevo Group

Enevo Group este un jucător relevant în sectorul renewable, fiind implicat în proiecte de energie regenerabilă atât în România, cât și în alte piețe europene. Compania oferă servicii de inginerie, construcție și operare, având un model operațional diversificat.

Experiența în proiecte energetice complexe și integrarea competențelor tehnice contribuie la poziționarea sa în ecosistemul renewable din Europa de Sud.

▪ SIMTEL

SIMTEL este recunoscută pentru expertiza sa în inginerie electrică și automatizări. Compania contribuie în special în zona integrării sistemelor electrice și a infrastructurii tehnice a proiectelor fotovoltaice.

Profilul tehnic solid o poziționează ca un partener relevant în proiectele moderne de energie regenerabilă.

▪ Parapet

Parapet are o prezență importantă în sectorul renewable, în special în zona de operare și mentenanță. Compania contribuie la performanța și stabilitatea pe termen lung a proiectelor fotovoltaice.

▪ Kraftfeld Solar

Kraftfeld Solar este implicată în proiecte fotovoltaice de dimensiuni variate, având un model operațional flexibil. Deși dimensiunea organizațională este mai redusă, compania contribuie la dezvoltarea infrastructurii solare.

▪ AJ Brand

AJ Brand activează în domeniul construcțiilor și participă în diverse proiecte tehnice, inclusiv în infrastructura energetică.

Ce diferențiază contractorii relevanți în Europa de Sud

În această regiune, diferențierea reală nu este dată de capacitatea de a câștiga proiecte, ci de capacitatea de a le livra. Companiile care se poziționează ca parteneri de execuție reală sunt cele care acoperă toate nevoile unui proiect și pot gestiona direct etapele critice.

Experiența cross-border oferă un avantaj major, deoarece presupune înțelegerea:

standardelor internaționale

a normelor HSE;

a cerințelor de compliance.

În același timp, capacitatea de a scala echipele rapid și de a menține disciplina de șantier este esențială în proiectele mid și large scale.

Un insight important este faptul că piața este plină de „brokeri de proiecte”, însă investitorii preferă companiile care pot demonstra execuție reală și rezultate concrete. Predictibilitatea și seriozitatea în livrare devin factori decisivi în selecția contractorilor.

Execuția proiectelor fotovoltaice în Europa de Sud a devenit un proces industrial complex, care necesită experiență, organizare și capacitate de livrare la scară. Companiile care pot integra lucrările, mobiliza rapid echipele și respecta standardele internaționale sunt cele care se diferențiază în mod real.