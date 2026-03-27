În varianta cea mai optimistă, pâinea ar putea fi mai scumpă cu aproximativ 10%. La polul opus, în scenariul cel mai pesimist, dacă „comercianții profită de context / rotunjesc / transmit și alte costuri”, scumpirea ar putea depăși 35%.

Trei scenarii prezentate de AEI, în contextul creșterii prețurilor

Concret, cele trei scenarii prezentate de AEI, în contextul creșterii prețurilor la motorină și gaze, arată astfel:

• scenariul minim contabil: +9,9%;

• scenariul cel mai probabil în piață: +15,8% până la +24,7%;

• scenariul în care comercianții profită de context / rotunjesc / transmit și alte costuri: +26,7% până la +35,64%;

„Prețul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului și ținând cont că partea ei în costul pâinii este 11%, efectul contabil este +3,3% la prețul pâinii pentru anul 2026, considerând că se menține cel puțin 5 luni această situație de criză.

Ce se discută mai puțin în această perioadă este prețul gazelor naturale care începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non casnici nu mai este plafonat. Prețurile gazelor naturale marfă pe BRM s-au dubla față de începutul anului, ceea ce determină o creșetere de preț a gazelor naturale cu tarifele și taxele incluse, față de anul trecut cu cca. 60%. În prețul pâinii, 11% este prețul gazelor. Asta înseamnă că prețul pâini urmează să crească contabil din această cauză cu 0.11 x 0,60 = 0,066, adică +6,6%”, a explicat AEI într-un comunicat.

Totuși, reprezentanții asociației spun că scenariul strict contabil nu este și cel mai probabil, pentru că, în practică, comercianții tind să adauge costuri suplimentare atunci când apar astfel de creșteri.

„În România, multe ajustări nu se fac milimetric, ci în „trepte” de preț. Consiliul Concurenței a observat în 2025 că la unele produse alimentare creșterile au depășit efectul strict al majorării TVA, iar la pâine s-a raportat o creștere de peste 2% în acel episod. Asta sugerează că, atunci când apare un motiv vizibil de cost, unii comercianți rotunjesc în sus sau își refac marja. Cererea mai slabă reduce din capacitatea de a împinge integral scumpirea către client”, arată AEI.

Românii, puși la zid de scumpirile din țară

Asociația subliniază că aceste scenarii nu reprezintă „o lege fixă”, ci sunt o „estimare comportamentală rezonabilă pentru piața românească, ținând cont de transmisia incompletă sau, uneori, supratransmisia costurilor”. Mai exact:

• Ce ar însemna o creștere contabilă: creștere pâine = creștere motorină × 0,11 + creștere gaz × 0,11;

• Ce ar însemna o creștere realistă: aproximativ 1,6x – 2,5x față de efectul contabil;

• Ce ar însemna o creștere oportunistă: aproximativ 2,7x – 3,6x față de efectul contabil;

În concluzie, aceste date arată că scumpirea gazelor cu 60% după 1 aprilie 2026, împreună cu majorarea de 30% a motorinei, ar putea duce cel mai probabil la o creștere a prețului pâinii între 15,8% și 38,6%.

„Vor influența măsurile luate de autorități scăderea, prețului pâinii în anul 2026?Răspuns - NU”, conchide AEI.

Între timp, Guvernul a adoptat, după două amânări și mai multe modificări, ordonanța de urgență privind prețul carburanților. Măsurile vor intra în vigoare de la 1 aprilie, iar prețurile ar urma să scadă cu până la 50 de bani. Actul normativ instituie o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 30 iunie 2026. În acest interval, adaosul comercial al companiilor va fi plafonat la cel mult nivelul mediu anual practicat în 2025.