Potrivit Energocom, în intervalul 18:00–22:00 se estimează un deficit comercial de energie electrică de aproximativ 200–280 MWh pe oră, ceea ce reprezintă circa 25% din necesarul total în această perioadă, transmite Știri.md.

Situația este determinată de limitările capacităților transfrontaliere de transport, în contextul unui mecanism complex de alocare, care implică coordonarea între operatorii de sistem din mai multe state europene, inclusiv România, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Polonia.

În aceste condiții, autoritățile îndeamnă populația să reducă consumul de energie electrică în orele de seară, pentru a evita suprasolicitarea sistemului energetic.

Republica Moldova a declarat stare de urgență și riscă să rămână fără energie electrică după deconectarea liniei aeriene Isaccea - Vulcănești, ca urmare a atacurilor Rusiei în sudul Ucrainei. Chișinăul riscă să nu-și poată acoperi necesarul de consum.