Cum arată supermarketul fără angajați. Experiența unui român în magazinul unde tu faci tot - VIDEO

Tehnologia schimbă rapid modul în care oamenii fac cumpărături, iar ceea ce până recent părea desprins din filmele SF începe să devină realitate în tot mai multe locuri din Europa.

Magazinele complet automatizate, în care clienții își aleg singuri produsele, le scanează și plătesc fără ajutorul vreunui angajat, nu mai sunt o excepție.

O astfel de experiență a fost trăită de un român aflat în Austria, care a intrat într-un supermarket de proximitate și a descoperit că nu există niciun vânzător în interior.

Un magazin funcțional, dar fără personal

Bărbatul a povestit că a intrat „pur întâmplător” în magazin și, inițial, nu a înțeles cum funcționează sistemul. Deși era deschis și complet operațional, spațiul nu avea niciun angajat, iar tot procesul de cumpărare era gestionat exclusiv de clienți.

„Am ajuns azi, pur întâmplător, într-un magazin în care nu existau angajați. Da, era deschis, puteai să-ți cumperi lucruri, dar făceai totul singur. Iar magazinul nu era vreun chioșc amărât, ci ditamai supermarketul de proximitate. Nu știu dacă voi ați mai văzut; pentru mine, cu siguranță, a fost o premieră să intru într-un magazin în care să nu existe niciun angajat”, a relatat acesta pe blogul său.

Experiența descrisă arată un sistem complet digitalizat, în care cumpărătorii își aleg produsele de pe raft, le scanează și finalizează plata fără interacțiune umană directă.

Cum funcționează cumpărăturile fără casieri

Modelul de magazin se bazează pe automatizare și încredere în tehnologie. Clienții își gestionează singuri întregul proces: selectarea produselor, scanarea acestora și efectuarea plății.

Deși conceptul este relativ nou pentru mulți consumatori din Europa de Est, astfel de magazine sunt deja testate și implementate în mai multe țări europene, în special în zone urbane unde digitalizarea comerțului este în plină expansiune.

Confuzie la început: „credeau că sunt angajatul”

Românul a povestit că, la un moment dat, alți clienți care au intrat în magazin au presupus că el este angajat, tocmai pentru că era singura persoană prezentă în interior.

„Primii care au venit după mine au fost convinși că eu sunt angajatul; a trebuit să-i lămuresc că nu. Și să-i învăț ce-au de făcut, că eu deja eram profesionist. Doar că durase ceva până mă lămurisem și eu cum se procedează”, a spus acesta.

Experiența a fost, potrivit relatării sale, una neobișnuită la început, dar ușor de înțeles odată ce sistemul de funcționare devine clar.

Un model de cumpărături care câștigă teren

Magazinele fără personal fac parte dintr-o tendință mai largă de automatizare a comerțului, în care tehnologia înlocuiește treptat interacțiunea directă cu angajații. Aceste sisteme sunt deja utilizate în mai multe state europene și sunt văzute ca o soluție pentru eficientizarea costurilor și simplificarea procesului de cumpărare.

Pentru mulți clienți însă, experiența rămâne una inedită, mai ales în momentul primei interacțiuni cu un astfel de sistem complet digitalizat.