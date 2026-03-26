Analiza impactului plafonării necesită câteva săptămâni

Șeful statului spune că autoritățile au nevoie de câteva săptămâni pentru a analiza impactul real al plafonării. Într-o declarație făcută înainte de participarea la Gala Colegiului Medicilor din România, președintele a subliniat că nu există riscul raționalizării, însă situația internațională este extrem de incertă.

„Nu se pune problema asta de raționalizare și, mai departe, tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin strâmtoarea Ormuz să revină la normal și, în felul acesta, piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta în interval de săptămâni, o să vedem o dinamică. Asta o să vedem în piață și, în măsura în care nu ajută, guvernul va fi obligat să reintervină.”

Echilibrul între prețuri, accize și stabilitatea bugetară

Întrebat dacă Guvernul n-ar fi trebuit să intervină mai tranșant pentru a menține sub control prețurile carburanților, Nicușor Dan a recunoscut că a fost vorba de un compromis.

„Trebuie să menținem un echilibru. Bineînțeles, într-o lume perfectă ar trebui să n-avem accize, dar nu suntem într-o lume perfectă și, atunci, tot timpul e un echilibru între interesul ca transportatorii să aibă un preț accesibil, astfel încât costul lor de transport să nu se transfere în prețul cu care noi cumpărăm de la raft. Pe de altă parte, să nu dezechilibrăm bugetul, astfel încât să ne împrumutăm și mai scump decât ne împrumutăm sau, Doamne ferește, să fim degradați de agențiile de rating. Deci tot timpul trebuie să păstrăm o balanță.”

Referitor la propunerea venită din partea PSD și a sindicatelor privind reducerea accizei și, eventual, a TVA-ului, Nicușor Dan a sugerat că guvernul nu ar fi făcut încă un studiu de impact al măsurii privind plafonarea.

„Acesta este un calcul economic pe care nu-l putem face în momentul acesta aici. Suntem într-o criză, evident, și, într-o criză, trebuie să ne păstrăm calmul și să discutăm cu cifrele pe masă.”