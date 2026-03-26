„Am pregătit o reducere a cotei de TVA la carburanți de la 23% la 8% și o reducere a accizei la nivelul minim impus de reglementările UE. De asemenea, am elaborat un mecanism pentru a ne asigura că aceste reduceri au un impact real asupra prețurilor”, a declarat Tusk, citat de Polskie Radio și TVP World.

Premierul a precizat că, în urma aplicării noilor măsuri, prețurile la pompă ar putea scădea cu aproximativ 0,30 euro pe litru. De asemenea, guvernul va introduce prețuri maxime temporare la carburanți, stabilite zilnic de Ministerul Energiei, pentru a preveni profiturile excesive ale companiilor din sectorul combustibililor.

Executivul polonez urmează să adopte oficial pachetul de măsuri în cursul zilei de joi, urmând ca acesta să fie transmis Parlamentului pentru aprobare rapidă și promulgare de către președinte.

Tusk a mai adăugat că, deocamdată, guvernul nu intenționează să impună limite la vânzările de combustibil, dar a avertizat că ar putea interveni dacă diferențele de preț ar genera un val de „turism al combustibilului” din partea șoferilor străini.