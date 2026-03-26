Economia mondială, care părea pregătită pentru o perioadă de redresare, va înregistra în 2026 o creștere de doar 2,9%, față de 3,3% anul trecut, urmând o ușoară revenire la 3,0% în 2027, arată estimările OCDE într-un nou raport citat de Reuters.

„Există un nivel ridicat de incertitudine în ceea ce privește durata și amploarea conflictului actual din Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că aceste perspective sunt supuse unor riscuri semnificative de deteriorare, care ar putea duce la o creștere mai redusă și la o inflație mai mare”, a declarat Mathias Cormann, secretarul general al OCDE.

Raportul intermediar Economic Outlook precizează că scenariul de bază pornește de la ipoteza unei stabilizări treptate a pieței energetice în a doua parte a anului 2026, cu scăderi ale prețurilor la petrol, gaze și îngrășăminte. Totuși, OCDE notează că, în absența acestei evoluții, impactul negativ ar putea fi mai puternic: economia globală ar pierde încă 0,5 puncte procentuale din ritmul de creștere, iar inflația s-ar majora cu 0,9 puncte procentuale.

Pe fondul scumpirilor accelerate la energie, inflația în statele G20 este estimată la 4,0% în 2026 – cu 1,2 puncte peste proiecția anterioară –, urmând să scadă la 2,7% în 2027.

SUA, afectate de incertitudinile comerciale

OCDE avertizează și asupra impactului asupra economiei americane, unde creșterea PIB este prognozată să se reducă la 2,0% în 2026 și 1,7% în 2027. Deși unele taxe vamale bilaterale impuse de SUA au fost reduse în urma unei decizii a Curții Supreme, nivelul general al tarifelor rămâne ridicat comparativ cu perioada dinainte de 2025.

Inflația din SUA este estimată la 4,2% în 2026, cu 1,2 puncte procentuale peste previziunile anterioare, în contextul în care temperarea consumului și a veniturilor contrabalansează creșterea investițiilor în tehnologie și inteligență artificială.