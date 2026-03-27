Președintele ROMPAN a cerut Guvernului să includă schema de returnare a accizei, altfel prețurile alimentelor vor continua să crească.

Energia scumpă împinge producătorii spre criză

„Este adevărat...în ultimul timp a scăzut foarte mult puterea de cumpărare a populației, de când s-au luat aceste măsuri care au fost abuzive față de populație, dar acum ne îngrijorează și mai tare ceea ce se întâmplă în partea energetică a lucrurilor... în domeniul industriei alimentare pentru că ponderea cheltuielilor cu energetice, cu combustibil și gaze naturale în industria alimentară este de circa 20%.

Creșterea prețurilor la aceste elemente, costuri...aici se întâmplă...normal...să intri în pierdere. Noi ne-am adresat Guvernului, a fost întâlnirea cu sindicatele si patronatele, am ridicat problema ca în situația in care se discută despre returnare din acciză, pentru transportatorii de mărfuri să fie prinsă și industria alimentară, încât să nu avem noi aceste costuri și să nu mărim prețurile la produsele alimentare.

Dacă nu se face acest lucru deja influențele înregistrate de noi sunt de peste 5-6% și în ritmul în care merg prețurile sunt convins că se va întâmpla și mai rău. Atunci, Guvernul trebuie să prindă industria alimentară la un loc cu agricultura și cu transportatorii de mărfuri.”, a declarat Aurel Popescu, președintele ROMPAN.