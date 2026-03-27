„Nu va scădea prețul la pompă și vă dau o veste: el va mai crește și nu va scădea chiar dacă se oprește războiul din Iran. Trei-patru ani, prețul nu va mai ajunge la prețul cu care ați fost obișnuiți, pentru că trebuie să înțelegeți un lucru: toate acele stricăciuni în Orientul Mijlociu, în Golful Persic în special, care deține undeva între 20 și 40% din consumul mondial de gaze și de petrol, între 20 și 40, depinde cum se comută cumpărarea acestor produse, acele capacități de lichefiere, dacă ați văzut, în Oman, în Qatar, acele depozite au fost bombardate.

Și să nu credeți dumneavoastră că țările arabe vor reduce prețul până nu își vor repara și nu se va intra în normal. Deci, prețul petrolului și prețul rafinatului (că lumea nu știe), acele țări din Golful Persic au capacități mari de rafinare. Deci, practic, ei nu vindeau petrol brut, vindeau în mare parte, pe lângă petrolul brut, vindeau și produse finite, adică benzină, motorină, kerosen”, a declarat Dian Popescu la Realitatea PLUS.