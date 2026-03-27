Aceasta susține că efectele războiului din Orientul Mijlociu nu pot fi încă prevăzute pe deplin și că revenirea la normalitate nu se va produce în câteva luni, ci în ani de zile.

Avertismentul îngrijorător al șefei Băncii Centrale Europene

„Ne confruntăm cu un șoc, în adevăratul sens al cuvântului, cu efecte care probabil vor depăși ceea ce ne putem imagina în acest moment.

Poate că piețele sunt acum determinate să rămână optimiste, în speranța că un scenariu pozitiv se va materializa și că ne vom întoarce la normal într-un timp relativ scurt.

Dar asta nu este ceea ce ne spun experții, în ceea ce privește capacitatea de extracție, rafinare și distribuție.

Pentru că deja prea multe au fost distruse și nici nu se poate pune problema să poată fi refăcute în luni de zile, iar cei mai mulți vorbesc de fapt de ani de zile.

Ceea ce cred eu că s-ar putea de asemenea întâmpla este că oamenii vor începe să înțeleagă situația gradual, pe măsură ce află faptele și datele, consecințele asupra lanțurilor de aprovizionare, despre ce materii prime vorbim și care sunt critice pentru anumite produse.”, a declarat Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene.