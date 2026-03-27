Este singura ofertă de acest tip din România și se adresează consumatorilor care au contoare inteligente și vor să își optimizeze costurile în funcție de momentul consumului.

Astfel, folosirea unor electrocasnice, precum mașina de spălat rufe, uscătorul, mașina de spălat vase, plita, cuptorul electric și aerul condiționat, dar și încărcarea mașinii electrice în intervalele cu tarif redus pot contribui la optimizarea consumului de energie și reducerea costului facturii.

Intervale cu preț redus

Clienții pot beneficia de tarife mai mici:

- noaptea (00:00 – 05:59)

- în fiecare weekend

- între 11:00 – 14:59, în perioada 1 martie – 31 octombrie

În aceste intervale, prețul final ajunge la aproximativ 0,98 lei/kWh, față de 1,56 lei/kWh în restul timpului.

Economii fără schimbări majore

„Peste un milion de gospodării care au contoare inteligente pot beneficia de o ofertă care le aduce prețuri sub un leu pe kilowatt-oră. Cu PPC Ore Smart + vrem să le oferim clienților noștri prețuri corecte la energia electrică, în acele intervale în care este ieftină datorită ponderii ridicate din surse regenerabile", spune Ionuț Polexe, Value Proposition Director PPC Energie.

Un consumator mediu de aproximativ 300 kWh pe lună poate economisi anual 580 lei, dacă mută o parte din consum în orele smart.

Mai mult control și flexibilitate

„Intervalele orare din ofertă aduc economii natural în viața de zi cu zi. Nu trebuie să îți reorganizezi complet programul, pentru că multe dintre orele cu tarif redus coincid deja cu momentele în care deja mulți dintre noi folosim electrocasnicele acasă", subliniază reprezentantul PPC Energie, Ionuț Polexe.

Oferta încurajează un consum mai eficient și coincide cu perioadele în care energia din surse regenerabile este mai disponibilă.

Cum accesezi oferta

PPC Ore Smart + este disponibilă pentru clienții cu contor inteligent.

Detalii și activare: www.ppcenergy.ro