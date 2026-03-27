”Din cercetări a reieşit că incidentul s-a produs între două grupuri de persoane, conflictul degenerând în acte de violenţă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Astfel că, la data de 26 martie a.c., poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Biroului de Ordine Publică, Secţiei 4 Poliţie Rurală Câmpia Turzii şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, au pus în executare 11 mandate de aducere”, a transmis Poliția Județeană Cluj.

Potrivit reprezentanților instituției, au fost identificate şi duse la sediul Poliţiei 10 persoane, din municipiul Câmpia Turzii şi din localităţile din proximitate, una dintre acestea sustrăgându-se activităţilor de urmărire penală.

”Faţă de persoanele vizate, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi distrugere. În baza probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus faţă de 10 dintre acestea, cu vârste cuprinse între 17 şi 40 de ani, măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a mai transmis Poliţia.

În urma propunerii procurorului de caz, joi, persoanele în cauză au fost prezentate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Turda, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de cele 10 persoane.

Anterior, în data de 23 martie, procurorul a dispus disjungerea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de armă fără drept şi vătămare corporală din culpă, dosarul fiind înaintat spre competenta soluţionare Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Vă reamintim că poliţiştii clujeni au intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit duminică într-un restaurant din municipiul Câmpia Turzii.

În timpul intervenţiei, arma unui poliţist s-a descărcat, o persoană fiind împuşcată în zona lombară.