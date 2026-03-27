Nereguli grave în spațiile de producție și comercializare

ANPC a anunțat că verificările au scos la iveală probleme majore în ceea ce privește igiena, depozitarea și calitatea produselor alimentare. Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără: utilizarea unor substanțe dezinfectante cu termen de valabilitate depășit; întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare și a spațiilor de producție, unde au fost găsite depuneri de impurități și reziduuri alimentare; comercializarea ouălor cu fisuri sau cu depuneri de impurități; vânzarea unor produse de cofetărie cu depuneri de mucegai și obstrucționarea accesului comisarilor în timpul controlului.

În plus, echipele ANPC au constatat lipsa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice și nerespectarea condițiilor de depozitare pentru produse perisabile precum ouă, creme tartinabile și prăjituri.

Servicii suspendate și produse retrase de la vânzare

Pe lângă amenzile aplicate, ANPC a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 32 de operatori economici, până la remedierea deficiențelor. Produse în valoare de peste 4,4 milioane de lei au fost retrase temporar de la comercializare din cauza riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

Printre alte nereguli identificate se numără produse vegetale depreciate, cu urme de lovire și strivire, dar și utilizarea unor echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, cu acumulări de rugină, impurități și urme de arsură.