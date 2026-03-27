A încasat zeci de mii de lire invocând probleme grave de sănătate

Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, din West Sussex, a primit peste 23.000 de lire sterline sub formă de ajutor social, prin programul Personal Independence Payment (PIP), administrat de Department for Work and Pensions.

Femeia a declarat că suferă de anxietate severă, susținând că nu poate ieși din casă și că are dificultăți în desfășurarea activităților zilnice.

Realitatea: vacanțe exotice și sporturi extreme

Investigațiile au scos însă la iveală o realitate complet diferită. Autoritățile au descoperit dovezi că aceasta a practicat surfing în Cancun și s-a dat cu tiroliana în timpul unei vacanțe în Mexic.

Mai mult, anchetatorii au stabilit că femeia a vizitat în repetate rânduri Thorpe Park, unul dintre cele mai cunoscute parcuri de distracții din Marea Britanie.

Datele financiare au arătat un stil de viață activ:

zeci de vizite la saloane de înfrumusețare

cheltuieli pentru bronzare și servicii estetice

frecventarea a peste 60 de restaurante, pub-uri și cluburi

Declarații contradictorii și încercări de a continua frauda

În momentul în care a fost confruntată cu dovezile, Catherine Wieland a oferit o explicație surprinzătoare, susținând că nu știa că nu are voie să iasă din casă în timp ce beneficiază de ajutor social.

Cu toate acestea, după vacanța din Mexic, femeia a solicitat chiar reevaluarea situației sale medicale, afirmând că starea i s-ar fi agravat.

Condamnare și obligația de a returna banii

Instanța a decis o pedeapsă de 28 de săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni. În plus, aceasta trebuie să restituie integral suma de 23.662 de lire sterline obținută ilegal în perioada 2021-2024.

Reprezentanții Department for Work and Pensions au criticat dur comportamentul femeii, subliniind că astfel de cazuri reprezintă o insultă la adresa contribuabililor și a persoanelor care depind cu adevărat de sprijin social.

Autoritățile britanice anunță că vor continua verificările pentru a preveni astfel de fraude și pentru a proteja fondurile publice.