Incendiul, anunțat prin apel la 112

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche - 2 Mai au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-o gospodărie din Limanu și a dat foc unei anexe.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că suspectul avusese în trecut o relație cu proprietara locuinței, o femeie în vârstă de 48 de ani.

Risc major pentru victime

În momentul incidentului, în casă se aflau trei persoane: femeia, mama acesteia și fiica ei. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă situația a fost considerată extrem de periculoasă.

Polițiștii au evaluat riscul conform procedurilor legale și au constatat existența unui pericol iminent asupra vieții și integrității victimelor.

Ordin de protecție și reținere

Ca urmare a evaluării, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind obligat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de cele trei femei.

Ulterior, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cazul a fost înaintat instanței.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Magistrații au decis arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este cercetat pentru infracțiunile de distrugere și violare de domiciliu.

Ancheta continuă, iar autoritățile subliniază importanța sesizării rapide a oricăror situații de acest tip pentru a proteja victimele și a preveni escaladarea violenței.