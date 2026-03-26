Expune-te la lumina naturală în primele 30 de minute după trezire

Unul dintre cele mai eficiente trucuri pentru a combate somnolența matinală este să îi transmiți creierului tău, în mod clar, că a început ziua. Lumina naturală oprește producția de melatonină, hormonul responsabil pentru somn.

În loc să îți iei telefonul în mână și să derulezi pagini întregi de rețele de socializare stând în pat, încearcă să ieși pe balcon sau pur și simplu să deschizi larg fereastra. Cinci minute petrecute respirând aerul proaspăt al dimineții, cu lumina soarelui pe față, vor avea un efect de trezire mult mai puternic și mai sănătos decât prima doză de cofeină.

Schimbă meniul de prânz pentru a evita scăderea nivelului de energie de la ora 14:00

Cu toții cunoaștem acea senzație de lipsă de concentrare și epuizare fizică ce se instalează brusc la vreo oră după masa de prânz. Scăderea bruscă de energie este influențată direct de ceea ce pui în farfurie. O masă bogată în carbohidrați rafinați și grăsimi grele îți va forța organismul să consume o cantitate uriașă de energie doar pentru digestie.

Soluția nu este să mănânci mai puțin, ci mai calculat. Bazează-te pe proteine ușoare, multe verdețuri specifice primăverii și surse de carbohidrați complecși, cum ar fi orezul brun sau cartofii dulci. Aceste alimente eliberează energia treptat, menținându-ți concentrarea pe parcursul întregii după-amiezi.

Redu stresul mental prin documentare

Oboseala nu este doar fizică, ci și psihică. Ne imaginăm constant diverse scenarii, ne facem griji pentru lucruri care nu s-au întâmplat încă și lăsăm anxietatea să ne consume rezervele de energie. O metodă dovedită pentru a obține liniște psihică este să te informezi concret asupra lucrurilor cu care te confrunți, educându-te cu privire la drepturile și opțiunile tale.

De multe ori tragem de noi până la epuizare pur și simplu pentru că nu știm exact cum să procedăm când avem o problemă de sănătate, iar asta cauzează un stres enorm. Până la urmă, anxietatea se hrănește fix din nesiguranță, iar cel mai simplu mod de a-i tăia elanul este să te informezi. Gândește-te, de pildă, la acele zile în care corpul chiar îți cere o pauză de refacere. Dacă citești un ghid clar despre cum funcționează un concediu medical, afli imediat ce drepturi ai și ce pași trebuie să urmezi. Când ai la dispoziție aceste detalii, dispare frica de birocrație, lăsând loc unei recuperări liniștite și fără remușcare.

Găsește motive banale să te ridici de pe scaun mai des

Când ești deja obosit, gândul de a merge la o sală de fitness poate părea copleșitor. Aici intervine conceptul de mișcare spontană. Nu trebuie să te schimbi în echipament sportiv pentru a-ți pune sângele în mișcare.

Ridică-te de pe scaun la fiecare 45 de minute, chiar și doar pentru a te întinde. Fă câțiva pași prin cameră în timp ce vorbești la telefon. Alege scările în locul liftului când te întorci de la cumpărături. Aceste scurte intervale de activitate fizică par nesemnificative luate separat, dar adunate pe parcursul a 12 ore, ele oxigenează creierul și combat rigiditatea musculară care te face să te simți letargic, scrie Click Sanatate.