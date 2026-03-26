Ei bine, în tot acest timp, ce credeți că face guvernul coaliției PSD-PNL-USR- UDMR? Mai închide un grup energetic pe cărbune, grupul IV de la Motru! Guvernul așadar luptă cu criza energetică închizând centrale funcționale și nefăcând altele în locul acestora.

După 54 de ani de funcționare, ANRE a decis să retragă licența de funcționare a grupului IV al Centralei de la Turceni. De-a lungul timpului, această centrală a alimentat România, furnizând uneori chiar și peste 10% din consumul țării . În vreme ce Germania și Polonia au redeschis cariere și mine de cărbune și au repornit centralele pe cărbune, guvernul Bolojan închide centrale. De ce? pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR.

Pentru a închide centralele pe cărbune au și luat peste 2 miliarde de euro de la UE. Cu acești bani ar fi trebuit să construiască două noi centrale pe gaze, la Ișalnița și Turceni, cu o capacitate instalată de 1300 MW. Până astăzi nici măcar nu au reușit nici măcar să selecteze constructorii celor două centrale. Tot acum s-a închis și Uzina de Căldură și Apă din Motru, iar în zilele următoare se vor închide, tot de către Guvern, și centralele Govora ( grupurile 3,4 și 5), Timișoara Sud și Drobeta.

Numai de la Complexul Energetic Oltenia vor dispărea 1500 de locuri de muncă săptămâna viitoare și alte peste 300 luna viitoare. Decizii iraționale, negândite și profund antinaționale”, a declarat Petrișor Peiu.

