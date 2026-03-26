Alexandru Muraru afirmă că PSD transmite „zi de zi” că este pregătit să dinamiteze coaliția de guvernare, ceea ce, în opinia sa, reprezintă „un act de iresponsabilitate majoră”. El susține că astfel de declarații afectează imaginea României și transmit în exterior un semnal de instabilitate politică.

Muraru avertizează că un partid aflat la guvernare care amenință constant cu retragerea „nu arată forță sau strategie”, ci „lipsă de responsabilitate față de România și față de români”.

Impactul asupra economiei și credibilității României

Deputatul liberal afirmă că mesajele PSD au consecințe directe asupra economiei și asupra percepției internaționale a României. Potrivit acestuia, instabilitatea politică afectează încrederea investitorilor, costurile de finanțare și, în final, nivelul de trai al populației.

„România este instabilă, România este nesigură, România este vulnerabilă politic”, spune Muraru, subliniind că astfel de percepții „ne costă” ca țară.

Acuzații privind prioritizarea interesului de partid

Mai mult decât atât, Muraru acuză PSD că pune interesul politic deasupra interesului național și că preferă „spectacolul politic” în locul unei guvernări responsabile. El susține că social-democrații „au pierdut contactul cu societatea” și cu problemele reale ale țării.

Totodată, deputatul PNL afirmă că românii au nevoie de stabilitate și seriozitate, nu de „crize fabricate” și amenințări politice.