Proiectul vital al Autostrăzii București-Brașov se lovește, și în 2026, de un zid invizibil, dar extrem de rigid: lipsa unui consens tehnic între autorități și proiectant. Inima conflictului pulsează în jurul studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ploiești-Brașov, unde partea geotehnică a devenit mărul discordiei. În timp ce firma contractată a propus foraje pe o lungime totală de aproximativ 3,3 kilometri, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) solicită un volum de investigații de patru ori mai mare pentru a garanta stabilitatea viitorului traseu montan. Această prăpastie între viziuni a înghețat proiectul, lăsând sub semnul întrebării data la care primele utilaje vor intra efectiv pe șantierul drumului de mare viteză.

Tensiunea dintre părți s-a materializat deja în plan financiar, constructorul fiind penalizat cu aproximativ 4 milioane de lei pentru nerespectarea termenelor asumate. Cu toate acestea, explicațiile publice lipsesc, compania implicată refugiindu-se în spatele unor clauze de confidențialitate stricte. Rezultatul acestei paralizii administrative se vede cel mai bine pe asfalt: coloane nesfârșite de mașini care sufocă Valea Prahovei nu doar în weekend, ci și în timpul săptămânii, transformând fiecare călătorie spre munte într-un exercițiu de răbdare extremă.

Soluții de avarie: Centurile care doar „mută” aglomerația

În absența autostrăzii, autoritățile încearcă să panseze problema prin proiecte de mai mică anvergură, însă acestea sunt departe de a fi un remediu complet. Centura ocolitoare de la Comarnic, un traseu de 6 kilometri ajuns la un stadiu de execuție de 80%, promite o gură de aer pentru vara acestui an, deși exproprierile și lucrările complexe la poduri au încetinit ritmul. O speranță ceva mai solidă, dar îndepărtată, vine de la viitoarea variantă de ocolire a stațiunilor Bușteni și Azuga. Acest proiect de 10 kilometri, care include viaducte și subtraversări, are un cost estimat la 843 de milioane de lei și un termen de finalizare ce ne proiectează în anul 2028.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste investiții punctuale riscă să producă un efect de domino: fluidizarea traficului într-un punct va „împinge” inevitabil dopul de mașini spre următoarea localitate. Realitatea crudă a Drumului Național 1 rămâne neschimbată pe porțiunea dintre Comarnic și Timișu de Jos, unde șoseaua se îngustează la o singură bandă pe sens. Traversând stațiune după stațiune, DN1 este fragmentat de numeroase intersecții și treceri de pietoni, elemente care transformă drumul național într-o barieră cronică în calea mobilității, pe care nicio centură locală nu o poate înlocui cu adevărat în lipsa unei autostrăzi complete.