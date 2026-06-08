Clipe de coșmar la circ. Un acrobat s-a prăbușit de la înălțime în timpul spectacolului și a căzut peste spectatori - VIDEO

Spectatorii veniți la un spectacol de circ organizat în Slatina au fost martorii unor momente care au transformat distracția în panică. Un acrobat care executa unul dintre cele mai periculoase numere din program a căzut de la înălțime în fața publicului, incidentul fiind surprins de mai multe persoane aflate în sală.

Numărul la Roata Morții s-a transformat într-un incident șocant

Accidentul s-a produs duminică, 7 iunie, în timpul reprezentației susținute în municipiul Slatina.

Artistul se pregătea să execute un exercițiu la celebra Roată a Morții, una dintre cele mai spectaculoase și riscante atracții din lumea circului. În timpul numărului, acrobatul s-a agățat de instalație, însă nu a reușit să își mențină poziția în momentul în care aceasta a început să urce.

Sub privirile îngrozite ale celor prezenți, bărbatul și-a pierdut echilibrul și a căzut de la înălțime.

Spectatorii au rămas fără cuvinte

În urma căzăturii, acrobatul a ajuns în zona în care se aflau spectatorii, provocând panică în sală.

Mai multe persoane au reacționat imediat, iar organizatorii au întrerupt spectacolul pentru câteva minute pentru a evalua situația.

Din fericire, căzătura nu s-a soldat cu răni grave.

S-a întors în arenă după incident

După ce a fost verificat și s-a constatat că nu a suferit leziuni serioase, acrobatul a revenit în fața publicului.

Artistul și-a reluat numărul și a continuat reprezentația, spre surprinderea celor aflați în tribune.

Pentru mulți dintre spectatori, însă, șocul momentului a rămas greu de uitat.

Un accident asemănător a avut loc la începutul anului

Incidentul din Slatina nu este singular. Un caz asemănător a fost înregistrat în luna februarie, la Craiova.

Atunci, un acrobat spaniol în vârstă de 39 de ani a căzut de la aproximativ patru metri în timpul unui spectacol.

În urma accidentului, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă”, au transmis atunci reprezentanții IPJ Dolj.

Roata Morții, unul dintre cele mai riscante numere de circ

Considerată una dintre cele mai periculoase atracții din spectacolele de circ, Roata Morții presupune executarea unor exerciții la mare înălțime, pe o structură aflată în continuă mișcare.

O simplă pierdere a echilibrului poate avea consecințe grave, motiv pentru care astfel de reprezentații necesită măsuri stricte de siguranță și o pregătire riguroasă din partea artiștilor.

Incidentul de la Slatina s-a încheiat fără urmări grave, însă momentele trăite de spectatori au fost suficiente pentru a transforma o seară de divertisment într-una plină de emoții și teamă.